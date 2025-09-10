La nuova “Millenaria” funziona: 20mila ingressi in 4 giorni

GONZAGA – Chiude con 20mila ingressi l’edizione 2025 della fiera Millenaria. L’organizzazione si dice soddisfatta e il presidente Claudio Pasqualini commenta così i risultati ottenuti: «La nuova Millenaria – la fiera di sempre, come mai prima”, si è svolta in una nuova veste e distribuita in 4 giornate, concentrando espositori, spettacoli, convegni, masterclass, luna park, attività per bambini e momenti divulgativi e gastronomici. Le nostre previsioni sono state confermate e la decisione di concentrare la manifestazione in quattro giorni si è rivelata vincente». Fra le novità, quella più apprezzata è stata la riorganizzazione degli spazi che, “ha reso la rassegna più organica e facilmente fruibile dal pubblico grazie alla suddivisione in aree tematiche”.

Grande protagonista anche il cibo, diffuso tra le bettole, gli street food e le degustazioni guidate, e molto apprezzato lo spazio dedicato ai bambini, con gonfiabili e percorsi su piccoli trattori: un’alternativa originale e gradita alle tradizionali giostre, comunque presenti.

Doverosi, prima di rimettersi a lavoro per la prossima edizione, i ringraziamenti da parte del presidente a chi ha contribuito all’organizzazione della manifestazione: «Grazie alla Camera di Commercio per il sostegno economico che ha reso possibile l’organizzazione della manifestazione. Un grazie speciale anche ad Aral, per aver portato in fiera gli animali, e, naturalmente, grazie ai soci di Fiera Millenaria che, con il loro impegno costante contribuiscono ogni anno al successo dell’evento. Un riconoscimento va anche a Regione Lombardia per la vicinanza e l’attenzione dimostrate. Siamo profondamente grati alla Fondazione Banca Agricola Mantovana per il prezioso contributo che ha permesso la realizzazione del progetto “Il Miele: Oro della Terra. Costruiamo un futuro dolce e sostenibile insieme alle api” e grazie a tutti gli altri collaboratori che hanno reso possibile anche quest’edizione».