La “Giovanardi” lancia Nexteos, lo shop on-line dei prodotti tessili ad alto valore tecnologico

VILLIMPENTA – A marzo, in piena emergenza Covid, l’idea dei box in pvc per proteggere dal virus il personale alle casse dei supermercati e delle attività rimaste aperte. Ma anche durante questa seconda ondata di contagi, la ditta “Giovanardi” di Villimpenta ha trovato modo di affilare l’ingegno lanciando Nexteos – la nuova società del gruppo nata per commercializzare prodotti tessili ad alto valore tecnologico per la tutela della salute, il comfort acustico e l’arredo Made in Italy – attraverso la piattaforma e-commerce www.nexteos.it. Il nuovo brand B2C fa della lunga esperienza tessile di Giovanardi, azienda mantovana con sede a Villimpenta ma ormai di respiro internazionale, il tratto distintivo della propria offerta. Un’elevata competenza è trasferita nei prodotti Nexteos che si differenziano nelle categorie Tex&Care, Tex&Comfort, Tex&Living. Tex&Care propone barriere protettive, camici, mascherine e prodotti con trattamento Agivir, l’esclusiva tecnologia Serge Ferrari che limita la diffusione di virus e batteri attraverso le superfici; Tex&Comfort soluzioni acustiche d’arredo, mediante pannelli fonoassorbenti con tessuti esclusivi e completi di accessori; Tex&Living promuove complementi tessili d’arredo in tessuti tecnici eco-sostenibili Raytent e in Irisun sempre dal design Made in Italy. «Volevamo rendere disponibili le nostre competenze e così abbiamo deciso di trasferirle in prodotti ad alto valore tecnologico e rispettose dell’ambiente – spiega Carlo Giovanardi , fondatore di Nexteos e amministratore dell’azienda -. Un progetto suddiviso in due proposte parallele: da una parte il lancio di un’offerta on-line standard con prodotti ben definiti per caratteristiche e dimensioni; dall’altra dare evidenza a una rete di partner professionisti alla quale il consumatore si può rivolgere per manufatti che rispondano a specifiche esigenze». «Dopo la fase sperimentale – termina Giovanardi – stiamo già lavorando su nuovi prodotti che presenteremo tra dicembre 2020 e gennaio 2021. Essi nascono dalla volontà di sfruttare le performance tecniche dei nostri tessuti per rendere confortevoli gli ambienti con prodotti esclusivi e Made in Italy».