La Latteria sociale di Mantova si amplia e acquisisce il Caseificio di San Silvestro

MANTOVA – La Latteria Sociale di Mantova, l’acronimo utilizzato è Lsm, aumenta il patrimonio grazie all’acquisizione del Caseificio di San Silvestro. L’azienda, quindi, prosegue con la politica vincente, a livello amministrativo, che ha visto poco più di due anni fa – nello specifico il 29 dicembre del 2021 – un’altra acquisizione importante. Si sta parlando dell’industria casearia Cantarelli di Asola.

“Con grande soddisfazione e orgoglio comunichiamo ufficialmente l’acquisizione da parte di Lsm Group delle azioni del Caseificio San Silvestro Spa – si lege nel comunicato inviato dalla Latteria Sociale di Mantova -. Entro la fine del 2024 verrà finalizzato il progetto di fusione per incorporazione della suddetta società di capitali, avente sede a San Silvestro di Curtatone con la nostra cooperativa. L’operazione prevede l’ingresso di tre nuovi soci e contribuirà ad incrementare il numero di forme di Grana Padano vendibili, rafforzando la posizione di Latteria Sociale Mantova come uno dei maggiori produttori del comparto, e proseguendo sulla strada del precedente successo commerciale, che è stato l’acquisto della Cantarelli Spa di Asola”.

Una storia di decenni, quella della Lsm, che la vede presente con i propri prodotti in tutto il mondo, riuscendo ad imporsi nei mercati internazionali, ad ogni livello.

“Grazie alla propria competenza e professionalità, l’azienda è diventata un vero e proprio partner per i clienti”.