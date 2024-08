La Piccola Atene vista e rappresentata come una delle città ideali

SABBIONETA – Esistono diverse “città ideali” progettate di sana pianta in forma geometrica o stravagante, posizionate lungo tutto lo stivale. Si apre così l’articolo a firma di Matteo Squillante postato dalla piattaforma di Idealista, il portale immobiliare qualificatosi come il “più giovane e innovativo” presente sul mercato; chi non ricorda lo spot “svieni a vederla”, in cui la bellezza della casa fa letteralmente stramazzare a terra i clienti?

Città a forma di esagono, di stella, di cerchio… Ci si aspetterebbe di vedere citata Sabbioneta ai primi posti e invece no. In prima posizione c’è Palmanova, città friulana legata a Sabbioneta grazie al suo ideatore, Vincenzo Scamozzi, che però non viene neppure citato. A seguire la pugliese Locorotondo, quindi la cittadella di Alessandria (che non è una vera città ma un semplice fortilizio), il paese di Belpasso in provincia di Catania e infine Grammichele, sempre nel Catanese, perfetto esempio di città esagonale realizzata a partire dal 1693, dopo il terremoto che distrusse l’antica città di Occhiolà.

Per Sabbioneta non c’è posto nella top 5 snocciolata da Squillante. Per trovare la città di Vespasiano Gonzaga bisogna armarsi di pazienza e cominciare a fare qualche ricerca incrociata, fino a trovare la pagina “5 paesi particolari della Lombardia che dovresti visitare”, segnalati come “luoghi insoliti e fuori dal comune che vale la pena raggiungere”.

Nonostante sia patrimonio dell’umanità, Sabbioneta è solo al terzo posto, dopo Nesso sul Lago di Como e la cremonese Soncino, seguita da Monte Isola (nel cuore del Lago d’Iseo) e Livigno. Non proprio una posizione di eccellenza per la città che fa pendant con Mantova nel sito Unesco e dovrebbe rappresentare uno dei punti di forza del patrimonio lombardo. Per il resto le informazioni della pagina sono corrette, ma ridotte all’osso, com’è tipico per questo genere di siti. Un “piazzamento” un po’ migliore, per una cittadina come Sabbioneta, sicuramente non avrebbe guastato, soprattutto se si considera, appunto, che è inserita tra i patrimoni dell’umanità dell’Unesco insieme a Mantova.