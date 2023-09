Giovane Terra 2023, vince Stefano Peruzzi

MANTOVA È Stefano Peruzzi, con il suo scatto “Risaia”, a trionfare nella settima edizione

della rassegna fotografica “Giovane Terra”, la cui premiazione è andata in scena

questa mattina alla Fiera Millenaria di Gonzaga.

Il tema scelto quest’anno, quello dei mutamenti, è stato perfettamente

interpretato da tutti i partecipanti, che hanno colto sfumature e angoli della

campagna mantovana davvero meravigliosi: «I mutamenti sono parte

integrante del settore agricolo – spiega Edoardo Gibelli, presidente dei Giovani

di Confagricoltura Mantova, che ogni anno organizzano la rassegna – sia in

chiave positiva, come ad esempio quelli nelle tecniche di coltivazione, sia

purtroppo in chiave negativa, se pensiamo ai cambiamenti climatici. Per questo

abbiamo chiesto ai partecipanti di fornirci la loro chiave di lettura su questo

argomento».

Al secondo posto si è classificata Letizia Crema con lo scatto “Per fare tutto ci

vuole un fiore”, mentre al terzo posto si è piazzato Daniele Pezzaioli, che con

“Ecdisone” ha colto una cavalletta in fase di muta.

Il vincitore si è aggiudicato una cena per due persone, dal valore di 70 euro,

presso l’agriturismo Eliodoro di Roverbella, mentre al secondo e terzo classificato

rispettivamente sono andati un cesto di salumi dell’azienda agricola Corte

Camerlenga di Bellaguarda e un cesto di piante aromatiche dell’azienda Bustaffa

di Mantova.