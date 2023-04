Calcio Serie C – Il Mantova riprende ad allenarsi in vista dei play out

MANTOVA Dopo tre giorni di riposo, riprenderanno questa mattina gli allenamenti del Mantova. All’orizzonte ci sono le due gare di play out con l’Albinoleffe, in programma sabato 6 e 13 maggio rispettivamente a Zanica e al Martelli. A tal proposito, non dovrebbero esserci rinvii. Il dubbio era stato posto dopo la riunione del Consiglio Direttivo di Lega Pro, rinviata in attesa dell’esito dei ricorsi pendenti di alcuni club di C penalizzati: Siena (qualificato per i play off), Imolese (play out), Monterosi (salvo) e Viterbese (retrocessa). Nessuno di questi club è inserito nel girone A, tuttavia è probabile un rinvio dei play off, che avrebbero dovuto cominciare domenica. Si era appunto paventato analogo destino per i play out, ma la settimana in più dovrebbe venire d’aiuto. In ogni caso, il programma di Mantova-Albinoleffe verrà ufficializzato nei prossimi giorni, a partire dall’orario delle partite: probabile il tardo pomeriggio.

Tornando alla squadra, mister Mandorlini conta di recuperare Gerbaudo, che contro il Padova è rimasto in panchina. Da monitorare anche Messori e Procaccio, fuori uso da tempo. Non è esclusa un’amichevole con la Primavera nel fine settimana.