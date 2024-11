La zona artigianale di Villimpenta diventa un “circuito motoristico”

VILLIMPENTA – Gare di accelerazione e derapate nella zona artigianale di Villimpenta. Era già successo nei tardi pomeriggi estivi, è riaccaduto giovedì tra le 15.30 e le 17, tanto che qualche residente ha preso la cornetta e allertato le forze dell’ordine. Sei sarebbero i giovani, di cui la maggior parte minorenni, che hanno scambiato le vie che affiancano i capannoni per un vero e proprio circuito motoristico.

Per il momento – va detto – solo saltuariamente, ma certo i pericoli per la sicurezza non mancano quando in sella alle loro moto da cross danno vita a scorribande senza la minima cautela.

Ma a segnalare la situazione sono stati anche alcuni titolari delle aziende che hanno sede nella zona: «Fortunatamente – spiega uno di loro – l’altro giorno è arrivata sul posto una guardia giurata che ha messo fine ai disagi creati dal rumore continuo dei mezzi che scorrazzano a tutta velocità». Pericoli molto più seri avrebbe invece causato una Bmw scura di grossa cilindrata che è solita passare a velocità sostenuta per il paese e che sempre giovedì, più o meno verso le 18, avrebbe rischiato di investire alcune persone che stazionavano in via Begozza nei pressi del supermercato. Un mezzo già oggetto di segnalazioni sui social dopo un analogo episodio avvenuto poco tempo fa in via Bassa.

Matteo Vincenzi