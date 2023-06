Ladri di bici e vestiti, aumento esponenziale di casi a Castiglione

CASTIGLIONE – Nelle ultime ore sono in netto aumento le segnalazioni che riguardano furti in molte abitazioni di Castiglione delle Stiviere, anche in zone tutt’altro che periferiche. Sui vari gruppi Facebook cittadini si moltiplicano gli avvisi in merito e le comunicazioni di servizio su possibili avvistamenti della refurtiva in questione e per mettere in guardia i residenti di determinate strade del capoluogo morenico, soprattutto donne sole in casa con bambini ed anziani spesso fragili e considerati obiettivi alla portata dei malviventi e vittime predestinate di truffe e facili raggiri. Uno degli ultimi casi in ordine di tempo quello in cui un gruppo di farabutti, scavalcando il cancello, si è introdotto un’abitazione di via Morandi ed ha rubato una bicicletta ed addirittura i vestiti stesi ad asciugare all’aria aperta su un comunissimo stenditoio. Ladri in azione, indisturbati ed in pieno giorno, anche in prossimità della ex fabbrica Rapetti in via Croce Rossa. E non è purtroppo un’azione isolata. Stesso bottino e stessa modalità qualche settimana fa per un’altra bici trafugata da un cortile di una villetta familiare nei pressi di via Mazzini.