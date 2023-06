Polo logistico di Castiglione, Pd: “Destra dica no, sia al fianco delle comunità”

CASTIGLIONE – Il consigliere regionale Pd Marco Carra, dopo essere stato in località Valle proprio la scorsa settimana, ieri è intervenuto al Pirellone nell’ambito del dibattito in merito alla prevenzione e gestione del rischio idrogeologico in Lombardia e delle politiche di adattamento al cambiamento climatico, focalizzandosi sull’eventuale insediamento, su un’area di 100 mila mq in prossimità di una zona protetta ovvero il Sito di Interesse Comunitario (SIC). Carra chiede così alla maggioranza guidata dal presidente Attilio Fontana di superare con azioni concrete la normativa regionale che va comunque radicalmente cambiata per dire un deciso e convinto no al polo logistico di Lonato. «Questo insediamento va fermato. La politica, in questo caso, deve avere un ruolo centrale e senza tentennamenti. La destra al governo di questa regione non può recitare più parti in commedia. Sia chiara nel dire no a questo scempio e si unisca a noi. Abbiamo apprezzato il disappunto dell’assessore Alessandro Beduschi, anche se contemporaneamente la destra bresciana è d’accordo e l’assessore Gianluca Comazzi mantiene invece una linea di totale disinteresse».

Poi lo stesso consigliere Carra chiama tutti a raccolta per fare fronte comune: «Chiedo alla Giunta di attivarsi per favorire il blocco del progetto, tema che investe più territori ed un consumo di suolo ingiustificato, per essere al fianco dei cittadini e di quegli enti che stanno esprimendo contrarietà a questo insediamento. La destra deve decidere da che parte stare, dal momento che anche il comune di Lonato è governato dagli stessi colori che oggi favoriscono però la realizzazione di un polo logistico su un’area verde. Un’alternativa sarebbe già stata proposta, in una zona già cementificata che potrebbe essere semplicemente riqualificata».