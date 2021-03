Fermati con 15mila euro di merce rubata da Mediaworld: denunciati due georgiani

QUISTELLO I Carabinieri della Stazione di Quistello, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio per il contrasto di furti e reati contro il patrimonio, hanno deferito all’A.G. due cittadini georgiani, per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. All’atto del controllo i Carabinieri oltre a vari strumenti da scasso, tra cui un congegno per la rimozione dei dispositivi antitaccheggio, hanno rinvenuto tablet, numerose console videogame, auricolari, navigatori satellitari, accessori tecnologici per computer, asciugacapelli e una videocamera di ultima generazione, per un valore di circa 15.000 euro. I successivi accertamenti eseguiti hanno consentito di appurare che la merce è stata trafugata, nel corso dei nei mesi scorsi, da diversi punti vendita della catena Mediaworld del nord Italia.