Tentato furto al supermercato, ladro rintracciato grazie alle tracce ematiche

VOLTA MANTOVANA C’è voluto del tempo, ma grazie alle moderne tecnologie investigative in possesso ai reparti speciali dell’Arma dei Carabinieri, è stato individuato l’autore di un furto perpetrato il 20 settembre 2021 a Volta Mantovana. Quella notte un soggetto, dopo essersi arrampicato su una grondaia, aveva infranto una finestra introducendosi nel supermercato “ D-PIU’ ” di via Gonzaga. Una volta all’interno, il soggetto aveva rovistato nei vari uffici, senza asportare nulla. Peccato, ma in questo caso per fortuna, che il ladro acrobatico abbia lasciato tracce ematiche dovute alla rottura della finestra.

I Carabinieri della Stazione di Volta Mantovana, intervenuti per il sopralluogo, avevano da subito notato le tracce di sangue, che venivano repertate ed inviate ai colleghi del RIS di Parma.

Il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Parma, impegnati in tutto il nord Italia per supportare i vari comandi dell’Arma nelle investigazioni scientifiche, dopo aver dato priorità ai casi urgenti di omicidi e tentati omicidi, hanno processato ed analizzato le tracce ematiche brillantemente repertate dai Carabinieri della Stazione di Volta Mantovana nel lontano 2021. Grazie al DNA estrapolato e confrontato nella banca dati in possesso al RIS, si è arrivati all’identificazione dell’autore del tentato furto: un cittadino marocchino, classe 1999, pregiudicato, senza fissa dimora. Lo stesso è stato così deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.