L’attacco della minoranza di Asola: “Commissioni senza più funzioni”

ASOLA – La minoranza di Impegno Comune va all’attacco dell’amministrazione comunale che nel consiglio di lunedì ha portato una modifica al funzionamento delle commissioni comunali. “In modo del tutto arbitrario e senza alcun confronto messo in atto con i consiglieri di minoranza – afferma l’opposizione -, l’amministrazione attuale propone la cancellazione di due passaggi del funzionamento delle commissioni, privandole di fatto di una facoltà propositiva e di un confronto costruttivo. Per altro l’attuale regolamento del funzionamento del consiglio comunale, in vigore dal 2018, è stato oggetto di passaggi sottoposti al vaglio anche dell’allora minoranza, oggi al governo della nostra città. Riprendiamo la parola ‘governo’ il cui significato concerne più soggetti politici e non una sola persona quale il sindaco, che, come sottolineato dallo stesso primo cittadino Giordano Busi è ‘organo monocratico’ e come tale sicuramente con caratteristiche specifiche e riconosciute dell’autorità al vertice del Comune, ma non di comando assoluto con azzeramento delle forze politiche rappresentative dell’amministrazione comunale. Riteniamo molto grave – prosegue Asola Impegno Comune – esautorare le commissioni di qualsiasi iniziativa di proposte tematiche da discutere che siano di interesse della popolazione, quali quelle che si sono verificate in questi mesi di pandemia. Tutti i cittadini sono stati toccati dagli eventi sanitari ancora in atto: togliere la possibilità di confronto e di decisione corale su come utilizzare risorse umane presenti sul territorio e risorse finanziarie volte ad affrontare le emergenze, è un tornare a tempi nei quali solo una visione delle cose era consentita, con la presunzione che fosse l’unica possibile e quella giusta – giusta però non si sa per chi”.