Lavoratori irregolari e carenze igienico sanitarie: chiusura e maximulte per due pizzerie di Roverbella

ROVERBELLA – A Roverbella due pizzerie chiuse per carenza igienico sanitarie. Negli ultimi giorni proprio a Roverbella è stato messo in campo, infatti, un dispositivo di controllo, coordinato dalla Stazione Carabinieri del luogo, con il supporto dei reparti speciali del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cremona e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Mantova. Le verifiche, come detto condotte a due pizzerie del posto, consentivano di riscontrare, in entrambi i locali, carenze sotto il profilo igienico sanitario. I militari hanno inoltre sorpreso la presenza di due lavoratori irregolari, sequestrato dieci chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità ed elevato sanzioni per complessivi 13.200 euro. Entrambe le attività lavorative sono state sospese in attesa delle prescritte regolarizzazioni.