Lavori finiti: a nuovo il ponticello delle polemiche

GOITO – Dopo le polemiche di alcune settimane fa registrate tra l’amministrazione comunale e il capogruppo di minoranza Mario Cancellieri, ora il ponticello in legno sul Mincio è stato messo completamente a nuovo.

I lavori infatti si sono conclusi proprio in questi giorni e hanno visto l’amministrazione comunale di Goito intervenire sostituendo circa 120 assi di legno: si tratta delle assi che erano risultate ammalorate e danneggiate e che costituiscono circa un terzo delle assi totali di cui è composto il ponticello.

I lavori sono iniziati di recente e si sono conclusi proprio in questo inizio di settimana. L’intervento di sistemazione del ponte ha comportato una spesa di circa 12mila euro.

Ma sull’area gli interventi non si sono ancora conclusi. Come spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Paolo Boccola, infatti, ora verranno sistemate le staccionate, che pure sono in legno e presentavano vari danneggiamenti in alcuni casi dovuti anche ad atti di vandalismo.

Non è tutto. Sono stati eseguiti anche alcuni interventi di manutenzione e sistemazione anche al Bosco del Volto, che così ora si presenta con un aspetto migliore rispetto a qualche tempo fa. Tra i vari interventi, in questo caso, anche l’installazione di nuove panchine (foto).

«Abbiamo deciso di intervenire perché era necessario dare una sistemata a quelle zone. Si tratta di alcuni scorsi molto belli della nostra cittadina che, dopo gli interventi eseguiti, di sicuro sono molto più belli e possono attirare maggiormente sia i residenti a Goito sia persone che vengono da fuori paese».