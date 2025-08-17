Le acque hanno restituito il corpo del 23enne finito nel bacino idrovoro di Moglia

MOGLIA Questa mattina, alle ore 06,30 circa, nel bacino idrovoro in località Mondine del comune di Moglia (MN), è emerso il cadavere del giovane che, nel pomeriggio di Ferragosto, si era tuffano senza più emergere in superficie. Le testimonianze raccolte dai Carabinieri della Stazione di Moglia, unitamente al Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Gonzaga, hanno ricostruito che il ragazzo, unitamente a degli amici, si era recato nei pressi dell’impianto idrovoro per trascorrere la giornata di Ferragosto. In quella località avevano pranzato e pescato. Il gruppetto di amici si era tuffato nel piccolo bacino, per fare un bagno. Dopo essere ritornati in superficie e bevuto una birra, il giovane era ritornato in acqua, scomparendo. Le immediate ricerche eseguite dai Vigili del Fuoco ed i sommozzatori, con l’ausilio anche di un elicottero dei Carabinieri ed uno dei Vigili del Fuoco, non avevano dato l’esito sperato. L’operazione di ricerca era ripresa nella giornata di ieri, 16 agosto, dalle 7 del mattino fino a tarda serata.

Questa mattina l’amara sorpresa: il corpo del giovane è emerso. Prontamente recuperato dai Vigili del Fuoco, è stata poi effettuata sul posto l’ispezione medico-legale dal personale sanitario unitamente ai Carabinieri, escludendo segni di violenza sul corpo. La salma del giovane, dopo il consenso del Pubblico Ministero, è stata affidata ai familiari intervenuti sul posto. Il giovane si chiamava GOREA Laurentiu, nato in Romania il 30.08.2001, ed era residente a Modena. Lavorava come autotrasportatore presso la “Pavullo trasporti” del sig. Marino Domenico con sede a Pavullo nel Frignano (MO).