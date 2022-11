Le api del paese dei vivai volano a Milano, premiate le quarte elementari

CANNETO – I bambini e le bambine delle classi quarte della scuola elementare del paese dei vivai hanno partecipato con successo alla cerimonia di premiazione del concorso “Territorio: una scuola a cielo aperto” organizzato dall’Area Parchi della Regione Lombardia. Con il loro elaborato intitolato “Giornata mondiale delle api: tutti all’opera!”, si sono aggiudicati il primo premio della categoria baby. Grande emozione per gli alunni che hanno ricevuto calorosi applausi dopo la loro pittoresca rappresentazione. Uno sciame di api è salito sul palco a ritmo di musica, dopodichè alcuni bambini hanno letto una filastrocca per spiegare il loro lavoro ai presenti. La giuria ha scelto di premiare questo elaborato per l’interdisciplinarità: i bambini si sono immersi nel mondo delle api analizzandone l’ecologia e la struttura sociale attraverso le scienze naturali, l’arte, la matematica, la geometria, la lingua italiana e la danza. La visita effettuata nei giorni scorsi con gli insegnati all’area protetta oasi del Wwf “Le Bine” del parco Naturalistico Regionale dell’Oglio Sud, ha suggellato un percorso in cui la natura entra nella scuola e la scuola entra nella Natura.

Al termine della premiazione i bambini sono stati accompagnati all’ultimo piano di palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, per una suggestiva vista panoramica della città di Milano.