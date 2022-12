Volontari del Centro Ter in festa , gli auguri arrivano direttamente da Babbo Natale

RIVALTA – Si è tenuto nei giorni scorsi nell’accogliente cornice del ristorante Opificio Alimentare di Rivalta sul Mincio, il pranzo degli auguri natalizi promosso dal Centro Ter, Centro Terza Età, e dedicato ai propri volontari. Il direttivo al gran completo, guidato dal presidente Giulio Prosperi, affiancato dai revisori dei conti ha voluto così ringraziare per l’impegno profuso da queste persone per garantire quotidianamente i vari servizi predisposti. Al momento conviviale hanno partecipato una trentina dei volontari che hanno approfittato dell’occasione anche per conoscersi e confrontarsi tra di loro, aumentando così il valore della squadra.