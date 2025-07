L’erba della Bassa è troppo verde: denunciato commerciante 65enne che coltivava cannabis nel retro bottega

SUZZARA Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga, insieme ai loro colleghi della Stazione di Suzzara, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova un 65enne italiano poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I Carabinieri, avendo acquisito indizi per ritenere che presso l’attività commerciale del 65enne potessero essere occultate sostanze stupefacenti, eseguivano una perquisizione locale e personale nel corso della quale rinvenivano 1,5 grammi di hashish. Pertanto, i militari estendevano i controlli alle pertinenze dell’esercizio commerciale, scovando del cortile retrostanze una piantagione coltivata artigianalmente con ben 18 rigogliose piante di cannabis indica. L’hashish e le 18 piantine, opportunamente sradicate, venivano sottoposte a sequestro e sulle stesse verranno eseguiti i necessari accertamenti tecnici per stabilire l’esatta quantità di principio attivo. Nello stesso contesto, a seguito di perquisizione personale, un 55enne veniva trovato in possesso di grammi 2,6 di hashish, anche questa debitamente sequestrata, il quale veniva segnalato alla locale Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale.