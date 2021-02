Servizio civile, la Fondazione Mazzali offre oppurtunità a 10 giovani

MANTOVA – La Fondazione Mons. Mazzali onlus di Mantova offre a dieci giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni l’opportunità di impegnarsi per dodici mesi in un progetto dal titolo “ANZIANI IN RETE“, presentato nell’ambito del servizio civile universale che riguarda l’area anziani e prevede una serie di proposte di tipo educativo, di socializzazione e di animazione finalizzate tutte all’integrazione sociale ed al miglioramento della qualità di vita delle persone assistite. Il progetto prevede l’assegnazione n. 3 posti sulla sede di Marmirolo e n. 7 posti sulla sede di Mantova. I giovani destinati al progetto dovranno presentano le seguenti caratteristiche:

– età compresa tra i 18 anni e i 28 anni compiuti

– cittadini dell’Unione europea;

– familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

– titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

– titolari di permesso di soggiorno per asilo;

– titolari di permesso per protezione sussidiaria;

La durata del progetto è di 12 mesi, per un totale di 1300 ore (25 ore settimanali), per un compenso di 439,50 € al mese e previde attività di formazione obbligatoria e una selezione tra i candidati

A seguito della proroga concessa il termine per la presentazione delle domande sulla piattaforma DOL tramite PC, Tablet e Smartphone all’indirizzo: httpss://domandaonline.serviziocivile.it è il 15 febbraio 2021 ore 14.00.

Tutte le indicazioni sono disponibili sul sito della fondazione: www.fondazionemazzali.it o al recapito dell’Ufficio Segreteria della Fondazione: 0376/209203.