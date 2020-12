MANTOVA La natura torna a prendersi i suoi spazi in questo periodo di emergenza sanitaria: come documentato anche da alcune foto raccolte dall’ex dipendente del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga (e appassionato in egual misura di fotografia e natura) Mauro Borghi, molti caprioli sono tornati a popolare le zone meno antropizzate dell’Oltrepò: ancora timorosi e attenti a sfuggire all’attenzione dell’uomo ma a loro agio in zone attualmente poco frequentate.