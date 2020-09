L’idea di Molinari: un infermiere di comunità per i casi più lievi

CURTATONE – «È vero che un Comune ha competenze limitate in questo settore, ma si può comunque fare molto per andare incontro alle esigenze dei cittadini, soprattutto dei più fragili, e cercare di sopperire alle carenze del sistema sanitario regionale; carenze che abbiamo drammaticamente toccato con mano durante questa emergenza. Nel nostro programma abbiamo previsto l’istituzione di un infermiere di comunità, figura che può fare moltissimo per i cittadini intervenendo nelle situazioni più lievi evitando gravosi spostamenti oltre all’appesantimento del sistema ospedaliero, i cui limiti abbiamo visto chiaramente». Così il candidato sindaco Elena Molinari durante l’incontro “Medicina e territorio” svoltosi lunedì sera a Montanara. Limiti della sanità ribaditi anche dalla consigliera regionale Pd Antonella Forattini, presente all’incontro, che ha ricordato come «in oltre vent’anni di governo in Regione, il centrodestra ha smantellato i servizi territoriali impoverendoli drammaticamente».