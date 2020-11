L’idea: i cittadini fanno squadra per addobbare il paese e la frazione

CASALMORO – Aria di Natale in paese. Alcuni cittadini hanno proposto un’iniziativa davvero singolare denominata “Insieme iluminiamo il Natale a Casalromano e Fontanella Grazioli”, che non potrà passare inosservata e susciterà sicuramente molto entusiasmo. Un’idea accolta ben volentieri dall’amministrazione comunale, dal sindaco Roberto Bandera e da numerose famiglie.

L’idea è quella di coinvolgere i cittadini del paese e della frazione ed è mirata a creare un’atmosfera natalizia con lo scopo di stimolare gli abitanti ad abbellire il proprio paese con addobbi che richiamino il Natale, per vivere e regalare una maggiore atmosfera di festa.

«In questo periodo di incertezze e preoccupazioni dovute al momento delicato dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, porterà all’interno delle case, per ravvivare lo spirito, l’unione ed il calore famigliare in un Natale atipico, nell’attesa del nuovo anno forse migliore – affermano i promotori dell’iniziativa -. L’emergenza Covid non consentirà di vivere il Natale come gli altri anni e così facciamo in modo che le difficoltà del momento non compromettano l’atmosfera natalizia che merita di essere vissuta portando avanti, nel rispetto delle misure anti-Covid, tutte le tradizioni che hanno trasformato questa festa in un periodo tra i più attesi da grandi e piccini».

I partecipanti potranno cimentarsi nella creazione dei propri addobbi con originalità, fantasia e creatività, dando vita ad angoli suggestivi del paese. Si possono decorare balconi, finestre e porte utilizzando luminarie e anche scritte luminose oppure forme (come la stella cometa) o coroncine per le porte. Per l’albero di Natale si può usare qualsiasi tipo di albero.

All’iniziativa possono partecipare tutti i cittadini di Casalromano e Fontanella Grazioli e i partecipanti dovranno comunicare la propria adesione tramite un modulo da compilare, dal 4 al 23 dicembre, telefonando al 337-491947 o per e-mail: ilnataleilluminiamo@gmail.com indicando nome, cognome e indirizzo. L’adesione è gratuita. Una giuria segnalerà i migliori addobbi tra i partecipanti al concorso e i vincitori saranno contattati dal 6 gennaio 2021. In palio quattro cesti natalizi e altri premi.