Ad Asola arrivano sacchi ed eco-calendari

ASOLA – Prende il via questa mattina, dalle 9 alle 12, presso il centro anziani del capoluogo in via Ziacchi, la distribuzione alla cittadinanza dei sacchi in plastica da utilizzare per la raccolta differenziata e dei calendari del servizio ambientale per l’anno 2021. Saranno distribuiti 60 sacchi per ogni utenza e gli utenti dovranno presentarsi con l’intestazione esatta della bolletta della tassa rifiuti di Mantova Ambiente: verrà consegnata una fornitura per ciascuna intestazione presentata. La distribuzione dei sacchi in plastica per la raccolta differenziata nel capoluogo asolano proseguirà anche martedì 1 dicembre dalle 9 alle 12, mercoledì 2 dicembre dalle 14.30 alle 17, sabato 5 dicembre dalle 9 alle 12, mercoledì 9 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17, sabato 12 dicembre dalle 9 alle 12, lunedì 14 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17, martedì 15 dicembre dalle 9 alle 12, mercoledì 16 dicembre dalle 14.30 alle 17 e sabato 19 dicembre dalle 9 alle 12. Nella frazione di Castelnuovo, invece, la distribuzione dei sacchi in plastica per la raccolta differenziata si terrà presso i locali comunali in via Bellini 30/B, esclusivamente nelle giornate di lunedì 21 dicembre dalle 14.30 alle 17, lunedì 28 dicembre dalle 9 alle 12 e martedì 29 dicembre dalle 9 alle 12.