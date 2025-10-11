Basket serie B Int. – L’Amica Chips sogna l’impresa nel fortino del temibile Gorizia

Mantova Alle ore 19.30 gli Amica Chips Stings torneranno in campo per la terza giornata di Serie B Interregionale, in programma al Palabigot di Gorizia (via delle Grappate). Dopo la sconfitta all’esordio contro Iseo e la splendida vittoria casalinga contro la Virtus Padova, i ragazzi di coach Pablo Romero sono pronti a un nuovo importante test in trasferta. Di fronte ci sarà una delle squadre più in forma del campionato, la Dinamo Gorizia, che finora ha ottenuto due successi in altrettante gare (89-80 contro Romano Basket e 77-75 contro Jadran Trieste). Una sfida impegnativa, ma i biancorossi si presenteranno con la consapevolezza dei propri mezzi e con la voglia di dare anima e cuore per ottenere un altro risultato positivo.

Tra i protagonisti del successo contro Padova di domenica scorsa, Andrea Barbieri, autore di 27 punti, ha presentato così la partita: «Contro Padova abbiamo mostrato maggiore voglia di vincere, partendo fin da subito con un ottimo approccio: questa deve essere la chiave anche contro Gorizia. Siamo contenti di esserci riscattati e stiamo continuando a lavorare bene ed intensamente ogni settimana per arrivare sempre pronti alle partite. I tifosi sono una nostra forza e conto sempre sulla loro presenza. A Gorizia, essendo la prima trasferta, sarà molto tosta, probabilmente più delle prime due. Loro sono molto attrezzati e sappiamo che dovremo dare ancora di più rispetto a quanto fatto finora. Noi comunque siamo pronti e arriviamo carichi».

Il tecnico biancorosso Pablo Romero ha sottolineato il valore del gruppo e la necessità di mantenere alta la concentrazione: «Siamo contenti di esserci ripresi dopo l’esordio negativo. I ragazzi hanno mostrato una bella coesione e un ottimo gioco, in cui tanti sono stati protagonisti. Essendo una squadra giovane, ci affidiamo molto ai nostri leader come capitan Boudet e Patrizio Verri, veri senatori del gruppo, che hanno il compito di gestire il ritmo e permettere a tutti di essere decisivi. Abbiamo un roster dove chiunque può mettersi in mostra: lavoriamo molto sul gioco corale e sulla transizione. Gorizia è una squadra tosta come Iseo, molto fisica, con un ottimo play e una guardia di livello per la categoria, oltre a un lungo di grande impatto. Dovremo essere determinati fin dal minuto zero per provare a vincere e dare continuità al nostro percorso».