Una casa delle farfalle multisensoriale e aperta ai cittadini

POGGIO RUSCO – Da quando ha trovato una sede davvero importante, anche dal punto di vista logistico, nella ex casa Guvi, l’associazione Casa delle Farfalle non ha perso tempo e, in questi giorni, sta completando il proprio giardino sensoriale. Grazie a poco meno di 4mila euro – interamente coperti dalle donazioni che arrivano all’associazione – è stato possibile arricchire il giardino sensoriale di strutture di tipo musicale ma anche di un tavolo per eventuali laboratori all’aria aperta facilmente accessibile pure per le persone che presentano una disabilità.

Come ci ha spiegato l’assessore poggese Maria Rosaria Mirto, l’associazione sta lavorando anche per riuscire ad approntare un orto sociale all’interno del perimetro della sede e intende rendere fruibile il giardino sensoriale, Covid permettendo, alla cittadinanza. Ovviamente giardino che sarà controllato da un volontario dell’associazione e seguendo un orario di apertura e chiusura che sarà definito a breve.