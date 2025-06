Malore in piscina: gravissimo bambino di 10 anni di Canneto

CANNETO SULL’OGLIO E’ ricoverato in condizioni molto gravi un ragazzino di soli 10 anni residente a Canneto sull’Oglio, colpito da un improvviso malore mentre si trovava nell’acqua in piscina a Torre de’ Picenardi, nel Cremonese, con il grest cannetese. E’ successo oggi poco dopo le 14. Il 12enne ha perso i sensi mentre stava facendo il bagno ed è stato subito soccorso con massaggio cardiaco e defibrillatore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118: il ragazzino è stato portato all’ospedale di Bergamo in elisoccorso. Al momento della partenza del velivolo, non era cosciente.