Accusati di circonvenzione di incapace: coppia a processo

SAN BENEDETTO PO Sono accusati di avere approfittato di forte fragilità in cui si trovava un anziano per spillargli del denaro in varie occasioni. C.F., 46enne originario di Taranto e M.C., una 33enne, entrambi di San Benedetto Po, sono a processo con l’accusa di circonvenzione di persona incapace. I fatti risalgono al 2022 ed erano avvenuti a San Benedetto Po, quando i carabinieri erano intervenuti su segnalazione di alcuni vicini di casa dell’anziano, quest’ultimo deceduto l’autunno scorso. Ieri è stato sentito in aula un parente dell’anziano, il quale però nell’elencare episodi riguardanti questa vicenda ha detto di avere sentito dai vicini dell’anziano di litigi con urla che provenivano dalla sua abitazione, senza però sapere indicare se queste lidi coinvolgevano i due imputati. Il giudice Maria Silvia Siniscalchi ha quindi aggiornato il processo al prossimo 30 settembre, data in cui potrebbe arrivare l’eventuale sentenza.