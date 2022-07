Maltempo, Coldiretti Mantova: Ostiglia e parte del Basso mantovano colpiti da grandine

OSTIGLIA Una violenta grandinata ha colpito i comuni di Ostiglia, Revere, Poggio Rusco, Quingentole, San Giovanni del Dosso dove chicchi di grandi dimensioni, anche del peso di 90 grammi, hanno devastato automobili e tetti, provocando danni ingenti.

Danni ingenti anche a frutteti, in particolare pere, coltura simbolo della zona, ma anche mais e soia.

Ne dà notizia Pier Paolo Morselli, presidente di zona a Ostiglia per Coldiretti. Segretari di zona e responsabili stanno ricevendo materiale fotografico e video per testimoniare gli effetti del climate change.

“Non sarà facile fare una stima della catastrofe – commenta a caldo Morselli, in tour nelle campagne per un primo monitoraggio del territorio – ma il fenomeno meteo è stato così violento che non solo ha distrutto le pere non coperte da reti anti-grandine, ma probabilmente avrà anche compromesso anche la struttura delle piante”.

Gli eventi climatici estremi, in una estate già di per sé particolarmente siccitosa e con temperature medie ben al di sopra delle medie stagionali, stanno diventando ormai una regola, dichiara Coldiretti Mantova, tanto che il numero delle imprese agricole che ha sottoscritto polizze è in crescita e nella riforma della Politica agricola comune, che entrerà in vigore dal prossimo gennaio, sono stati rafforzati gli strumenti per la gestione del rischio.