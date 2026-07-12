Maltempo. Flagello grandine su San Benedetto Po: danni alle colture, alberi abbattuti e black out elettrico

MANTOVA Ha colpito duro soprattutto nella Bassa il nubifragio di ieri sera. Vento forte, acqua scrosciante e grandine hanno flagellato in particolare la zona di San Benedetto Po lungo l’asta del Po da Portiolo a San Siro. Danni ingenti alle colture, come sottolinea sul proprio profilo social Vicky Paolo Lavagnini, agricoltore che lavora alla Cia. “Praticamente in pochi minuti oltre 45 mm di pioggia e tanta grandine con chicchi anche di grande dimensioni e questo è il risultato 100% di danno, un anno di lavoro andato in fumo in pochi minuti”, scrive su facebook. Danni e alberi abbattuti dal vento anche a Nuvolato, Roncoferraro e Sustinente. La parte più violenta del temporale di ieri sera si è mossa lungo le sponde del Po tra questi comuni. Black out elettrico in diverse zone per diverse ore. A Portiolo di San Benedetto ancora all’alba c’erano diverse case senza corrente elettrica.