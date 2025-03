Mancata precedenza: motociclista in gravi condizioni a Casalromano

FONTANELLA GRAZIOLI (Casalromano) Potrebbe esserci una mancata precedenza a monte dello schianto tra moto e auto che si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la provinciale 2, che collega Casalromano e Isola Dovarese, e la provinciale 3 che attraversa la frazione di Fontanella Grazioli. Lo schianto è avvenuto tra un’auto e una moto, con l’auto che non avrebbe dato la precedenza alla due ruote. Conducente dell’auto una 33enne residente in provincia di Lecco, mentre la moto era condotta da un 27enne originario del Gambia e residente a Cremona, con passeggero un 32enne originario della Nigeria residente a Sospiro, sempre nel Cremonese. In pratica quindi l’auto non avrebbe concesso la precedenza alla moto con il conseguente schianto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Canneto e i sanitari del 118 che hanno fatto arrivare anche l’elisoccorso. Sia il conducente che il passeggero della moto sono stati portati in ospedale a Cremona: il conducente in elisoccorso e il passeggero in ambulanza. La moto è stata recuperata dal soccorso stradale Rossi di Bozzolo.