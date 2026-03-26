Incendio in un’abitazione di Sermide

SERMIDE Attimi di apprensione l’altro ieri sera a Sermide in via Fratelli Bandiera, dove si è sviluppato un incendio in un’abitazione. Al 1° piano di uno stabile prendevano fuoco delle maglie che erano state appoggiate sulla canna fumaria del camino ad asciugare. All’interno dell’abitazione erano presenti i proprietari, marito e moglie rispettivamente di 78 e 75 anni. L’uomo si adoperava per spegnere le fiamme, che venivano successivamente domate dai Vigili del Fuoco di Suzzara. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Magnacavallo. L’abitazione non ha riportato danni strutturali.