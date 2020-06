li utenti possono sorridere: a Roncoferraro riapre la piscina comunale

RONCOFERRARO – Una buona notizia per i cittadini di Roncoferraro. Da domani ì la piscina comunale riapre al pubblico. La “fumata bianca” ieri mattina, al termine dell’accordo tra il sindaco Sergio Rossi, l’assessore Katia Simeoni e il presidente della Butterfly – la società che ha in appalto la gestione del centro natatorio di via Aldo Moro – Marco Colombo . «Credo che già il fatto di aprire la piscina sia un grande risultato visti i tempi veramente difficili per tutti – spiega il sindaco Rossi -. La decisione è frutto di una serie di incontri tra amministrazione e gestore che hanno sempre messo al centro l’importanza di poter garantire un servizio molto atteso dalla cittadinanza, naturalmente con tutti gli accorgimenti che la situazione impone». Alla luce della necessità di rispettare le misure anti-Covid e le regole di sicurezza sanitaria, la capienza massima della piscina sarà ridotta di circa la metà, anche secondo le modalità di distanziamento sociale previste dalle disposizioni vigenti. Al gestore, che si troverà a fronteggiare un oggettivo calo di fatturato, il Comune ha azzerato il canone relativo al 2020. «Era necessario trovare la soluzione migliore per entrambe le parti, ma soprattutto scongiurare il rischio di trascorrere l’estate con la piscina chiusa», sottolinea il primo cittadino. Butterfly ha ricevuto i risultati delle analisi di laboratorio effettuate sull’acqua della piscina: i dati confermano la conformità alla balneazione.

«Siamo contenti dell’accordo con l’amministrazione – riferisce Colombo -. Abbiamo scelto di intraprendere la strada della prudenza per poterci così attenere in modo scrupoloso a tutte le direttive, garantendo la massima sicurezza degli utenti. Il centro natatorio rimarrà aperto fino a domenica 6 settembre osservando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, ore 12-20; il sabato e la domenica 10-20». I prezzi rimarranno invariati, mentre per quanto concerne i corsi di nuoto saranno possibili solo attraverso lezioni singole. (m.v.)