SAN MARTINO DALL’ARGINE – Poco dopo mezzogiorno la notizia che la lista del candidato sindaco di San Martino dall’Argine ha raggiunto il quorum. “Progetto comune”, infatti, era l’unica lista in campo e per questo, affinché l’elezione fosse valida, avrebbe dovuto raggiungere il 40%+1 degli aventi diritto al voto. E’ ancora presto però per festeggiare, Renoldi deve attendere lo spoglio e assicurarsi che il quorum non sia stato raggiunto con le schede bianche.

