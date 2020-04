Marcaria: scappa dalla comunità, multa salata per un ragazzino

MARCARIA Era fuggito dalla San Bartolomeo di Ospitaletto, nel Comune di Marcaria, dopo un litigio con un operatore che gli aveva negato una sigaretta. Al ragazzo, poi tornato spontaneamente nella struttura, i carabinieri hanno che hanno notificato una sanzione amministrativa per essere uscito senza giustificato motivo.

Il fatto risale ad alcuni giorni fa quando un minore ospite della comunità San Bartolomeo usciva, senza permesso, per un paio d’ore dalla struttura: alla base della fuga il diniego da parte di un operatore di ricevere una sigaretta. Episodio da cui scaturiva una lite che portava il giovane ad allontanarsi dalla struttura.

Immediata la chiamata ai carabinieri che si mettevano alla ricerca del ragazzo che, però un paio d’ore dopo tornava di sua spontanea volontà nella struttura confessando ai carabinieri di aver fatto un giro per le campagne della zona.Una fuga, però costata cara al ragazzo al quale il giorno seguente i militari hanno notificato una sanzione amministrativa per essere uscito senza giustificato motivo (nello specifico 280 euro, se pagata entro 30 giorni). Dal 26 marzo sono previste, infatti, multe da 400 a 3mila euro per chi viola le regole anti contagio: l’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Viadana rimane quindi alta.