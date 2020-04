Viadan: il candidato Cavatorta ringrazia chi lotta contro il Covid

VIADANA Nicola Cavatorta (foto), candidato sindaco dell’amministrazione uscente ha ringraziato tutti i lavoratori impegnati nell’emergenza Covid-19: «Un ringraziamento a tutti coloro che stanno facendo la loro parte. Ai tanti che ascoltano le indicazioni di rimanere a casa, vanno sommati tutti coloro i quali, per ovvie ragioni, non hanno potuto fare a meno di recarsi presso il proprio posto di lavoro, spesso intensificandone l’attività a beneficio della comunità. Mi riferisco quindi non solo al personale sanitario ma anche a tutti coloro che proseguono con le proprie mansioni, essenziali per i servizi erogati. Operatori nel settore agricolo, alimentare, artigiani e commercianti di beni di prima necessità per fare un esempio. Ma anche operai e impiegati nelle aziende del territorio, ai loro datori di lavoro immersi nel complicato ruolo di salvare il salvabile, frutto del sacrificio di una vita. Purtroppo – ha proseguito – a questi va aggiunto chi è rimasto obbligatoriamente fermo, con tanti costi e zero incassi. Non vanno dimenticate le forze dell’ordine, i dipendenti comunali e statali e i volontari che concretizzano con i fatti ciò che molti teorici da social impartiscono solo a parole. Facile avere una ricetta a tutti i mali rimanendo seduti accanto a una tastiera».