Marmirolo, incendio in un cantiere: distrutto tetto e ultimo piano di un edificio

MARMIROLO Un incendio divampato nella tarda mattinata odierna ha causato gravi danni a uno stabile in fase di ristrutturazione in via XXV Aprile a Marmirolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mantova, i Carabinieri di Marmirolo e Porto Mantovano, la Polizia Locale, la Protezione Civile e un’ambulanza della Croce Verde, il cui personale ha prestato soccorso a un 61enne che ha riportato una lieve intossicazione. Le fiamme sono divampate molto rapidamente e per tale motivo le operazioni di spegnimento sono state molto complesse. Alla fine sono andati distrutti il tetto e l’ultimo piano dello stabile, completamente vuoto in quanto in fase di ristrutturazione. Via XXV Aprile è stata chiusa al traffico e l’area limitrofa è stata evacuata per questioni di sicurezza. Al vaglio le cause dell’incendio, che sarebbero comunque legate alla presenza di un cantiere. Danni da quantificare ma comunque molto ingenti.