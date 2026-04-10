Calcio 3a Categoria – Ultima chiamata per il Casalmoro. Perfetto: “Battere l’Atletico Bassano per chiudere con un sorriso”

Casalmoro Ultimo impegno stagionale per il Casalmoro, che domani pomeriggio chiuderà il proprio cammino nel campionato cremonese ospitando l’Atletico Bassano. La formazione guidata da mister Perfetto, confermato sulla panchina gialloblù anche per la prossima stagione, affronta un’avversaria che occupa il terzo posto, insidiata dal Casalromano, e determinata a vincere per saltare il primo turno dei play off. All’andata finì con un netto 4-0 per l’Atletico Bassano, un precedente che i virgiliani vogliono provare a riscattare davanti al proprio pubblico. Il Casalmoro, attualmente terzultimo con 20 punti, punta a chiudere con una prestazione positiva e possibilmente con un successo. «Il nostro obiettivo è riuscire a terminare la stagione regolare con una vittoria – sottolinea mister Perfetto -. Di recente abbiamo battuto in casa la capolista Oratorio Cava e l’ultima gara col River Club ce la siamo giocata alla pari». Uno sguardo anche al futuro: «Le nostre risorse economiche sono limitate, ma questa stagione è servita per fare esperienza. Ripartiremo da questo gruppo inserendo qualche elemento esperto per cercare di fare meglio». In dubbio per la gara di domani Gaboardi.