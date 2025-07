Violenza sessuale: il Pm chiede 4 anni e 2 mesi

MANTOVA Il Pm Michela Gregorelli ha chiesto una condanna a 4 anni e 2 mesi, mentre il difensore, avvocato Benedetta Ballista ha chiesto l’assoluzione per il proprio assistito. Questo l’esito della discussione avvenuta ieri del processo con rito abbreviato in cui 25enne pakistano è accusato di violenza sessuale. La sentenza è attesa per domani. La vicenda, che risale alla notte del 16 luglio dello scorso anno, era avvenuta a Campitello di Marcaria. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, il 25enne aveva seguito una donna di 54 anni che stava tornando a casa in bicicletta dalla festa dell’Avis di Campitello, per poi bloccarla per strada e dopo averla trascinata dietro un capanno l’avrebbe palpeggiata pesantemente stringendole la gola per tenerla ferma. Fortunatamente due vigilantesi di passaggio sentivano i lamenti della 54enne e mettevano in fuga lo straniero, che veniva rintracciato e arrestato dai carabinieri poco dopo. La donna veniva invece portata in ospedale dove le sarebbero state riscontrate delle lesioni compatibili con una violenza sessuale. Secondo l’avvocato difensore del 25enne non ci sarebbe invece prova dell’aggressione sessuale. Il gup Edoardo Zantedeschi emetterà la sua sentenza domani.