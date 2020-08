Marmirolo, venti borse di studio per gli studenti più meritevoli

MANTOVA “Generazione Boomerang”; anche il Comune di Marmirolo aderisce all’iniziativa promossa dal Consorzio Progetto Solidarietà. Iniziativa che punta a sostenere il percorso formativo dei giovani e si concretizza nell’istituzione di un bando a favore di chi quest’anno frequenterà la prima classe di un istituto mantovano (scuola secondaria di secondo grado – superiori).

Un progetto, quello che vede tra gli aderenti il Comune di Marmirolo, che raggruppa vari enti del mantovano. Nello specifico, l’iniziativa “Generazione boomerang” consiste nel mettere a disposizione degli studenti venti borse di studio per l’acquisto di libri e altro materiale didattico, anche informatico per agevolare l’eventualità di una didattica a distanza (aspetto con cui si è già dovuto fare i conti nei mesi scorsi durante il lockdown). Inoltre con questo aiuto economico è possibile pagare l’acquisto dell’abbonamento dell’autobus oppure strumenti personali come gli occhiali da vista. Si possono candidare per ricevere una di queste borse di studio gli studenti residenti in uno dei Comuni che hanno aderito al Progetto Boomerang, che abbiano conseguito la licenza media nell’anno scolastico 2019/2020 e che siano iscritti, al momento della candidatura (luglio/agosto 2020), alla prima classe di un istituto superiore mantovano.

Paolo Biondo