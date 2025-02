Massacra la ex a martellate in testa: 40enne arrestato per tentato omicidio

Prima di essere sedata dal personale medico per poi subire un delicato intervento neurologico, la vittima riferisce di essere stata aggredita dal suo ex che, armato di martello, le avrebbe inferto una decina di colpi alla testa, fracassandole il cranio.

Gli investigatori dell’Arma effettuano il sopralluogo sulla scena del crimine. Ma ricostruiscono anche i movimenti del presunto aggressore, grazie alle telecamere ed ai sistemi di lettura targhe presenti in tutta la provincia.

Ma ad incastrare il presunto autore dell’ignobile gesto ci sarebbero anche altri testimoni, che avrebbero visto il soggetto allontanarsi dall’abitazione della donna, dopo averla massacrata di colpi alla nuca.

Il curriculum vitae del presunto autore è ricco di episodi degni di nota, con precedenti specifici di maltrattamenti e lesioni personali, con tanto di condanne. Il soggetto in questione, proprio nei giorni scorsi, era stato denunciato dalla donna per stalking. L’uomo avrebbe tentato più volte di entrare nell’abitazione della donna, presentandosi in svariati momenti del giorno sotto casa dell’amata. Forse perché non accettava la fine della loro relazione. La vittima aveva istallato una telecamera esterna, proprio per paura. Ed in una videoregistrazione si nota il soggetto mentre cercherebbe di rendere inutilizzabile la telecamera stessa.

Mentre gli uomini dell’Arma si dividevano i compiti investigativi, ovvero chi effettuava i rilievi tecnici, chi ricostruiva il passato della donna e dell’uomo, c’erano anche gli investigatori che ricercavano il soggetto responsabile, in ipotesi accusatoria, di tentato omicidio aggravato. Lo stesso veniva trovato nella sua abitazione di Mantova, e condotto presso gli uffici dell’Arma per poi essere dichiarato in stato di fermo. L’abitazione è stata posta sotto sequestro. Al suo interno sono state trovate tracce ematiche.

I Carabinieri, coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, avendo raccolto incontrovertibili elementi probatori, effettuavano un fermo di indiziato di delitto, in considerazione del fatto del pericolo di fuga e della pericolosità del soggetto.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso il carcere di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La vittima si trova ricoverata e, al momento, risulta ancora in pericolo di vita. I medici, seppur ottimisti, attendono le prossime ore per vedere l’evolversi dell’intervento chirurgico effettuato d’urgenza.