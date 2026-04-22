Calcio Prima Categoria – Dall’Asta: “Gonzaga, l’impegno non è bastato”

GONZAGA Amaro epilogo di campionato per il Gonzaga di mister Stefano Dall’Asta, sconfitto 3-1 sul campo del Sirmione Rovizza. Un risultato che condanna gli aquilotti alla retrocessione in Seconda Categoria. La formazione della Bassa è penultima a quota 17 punti, con un distacco dalla quintultima (12 punti) che la esclude dalla possibilità di giocare i play out. E così si appresta a chiudere la stagione nella sfida casalinga di domenica prossima contro una Serenissima che non ha obiettivi da perseguire: praticamente un’amichevole. «Contro il Sirmione abbiamo disputato una buona gara – osserva Dall’Asta -. Eravamo anche in vantaggio e abbiamo colpito una traversa, poi nel giro di pochi minuti sono arrivati i tre gol che hanno deciso la partita». Il tecnico torna anche sul suo arrivo in panchina: «Quando ho preso il posto di Tenedini speravo che la squadra potesse salvarsi. Nulla da dire sull’impegno dei ragazzi, che non è mai mancato». Infine uno sguardo al girone: «È stato un campionato duro, con avversarie che forse avevano qualcosa in più. Dispiace retrocedere, ma ora vogliamo chiudere con una buona prestazione davanti ai nostri tifosi».