Mercoledì 20 maggio: sport e cultura per crescere insieme al Maggi di Viadana

Secondo appuntamento mercoledì 20 maggio 2026 con il progetto “Atleti di Vita: sport e cultura per crescere insieme”.

Il ritrovo è fissato per le ore 9.30 presso la palestra del liceo “Maggi” di Viadana. Alle 10 l’avvio delle attività polisportive integrate e adottate.

L’iniziativa, che di recente ha beneficiato di un significativo finanziamento da Fondazione Cariverona nell’ambito dei bandi promossi dalla stessa fondazione, vedrà anche la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni.

Obiettivo dell’iniziativa è l’inclusione sociale delle giovani generazioni (nel target tra i 6 e i 18 anni) attraverso iniziative esperienziali e laboratoriali a carattere sportivo, con approfondimenti sulla cultura sportiva e sviluppando anche interazioni con il mondo della disabilità con il rafforzamento delle competenze del ruolo degli educatori (in ambito professionale e di orientamento scolastico) quali strumenti di lotta alla povertà educativa, per sostenere i percorsi di crescita personale dei giovani.

La proposta progettuale realizza un intervento a rete fra soggetti che operano in contesti territoriali diversi, che coprono i bacini di utenza dei Piani di Zona di Mantova (Comune di Mantova), Oglio Po (Comune di Viadana), Suzzara (relativo Comune), Ostiglia (Comune di Serravalle a Po).

I partner di progetto sono le associazioni sportive dilettantistiche che lavorano con il target giovanile (6-18 anni) sia in contesti sportivi che a sostegno della disabilità, i licei ad indirizzo sportivo attivi sul territorio provinciale e l’associazione Fare Cultura che organizza annualmente il Festival della letteratura sportiva.