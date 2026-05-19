Raddoppio Piadena-Mantova: smantellati i binari alla stazione di Bozzolo

I lavori al raddoppio ferroviario Piadena-Mantova proseguono senza sosta. Negli ultimi giorni è stato rimosso tutto l’armamento ferroviario della stazione di Bozzolo, dove circa un mese fa è stata arretrata la fermata un centinaio di metri a monte della precedente.

Sono state, inoltre, compiute le demolizioni necessarie alle prossime lavorazioni: la risoluzione dei sottoservizi, l’adeguamento dell’altezza dei marciapiedi, la realizzazione di nuove pensiline ferroviarie, di ascensori panoramici, del sottopasso di stazione.

Ricordiamo, a tal proposito, che lungo via Caix, la strada di accesso alla stazione, è vietata la sosta dei veicoli. Le aree di parcheggio alternative, a breve distanza, sono poste in viale Valzania, via IV Novembre, via Cremona presso il parcheggio Migross e, sempre in via Cremona, presso parcheggio Eurospin. Tali parcheggi restano aperti per le 24 ore.

Nella notte fra il 3 e il 4 giugno verranno rimossi lo strail – cioè il sistema modulare in gomma che riveste l’attraversamento del passaggio a livello – e l’armamento ferroviario del vecchio passaggio a livello sulla Sp 64 per poter rifare immediatamente il manto d’asfalto a cavallo del passaggio.

Sul fronte cavalcaferrovia, sono quasi terminate le rampe di accesso al viadotto che attraversa la provinciale 67 all’ingresso di Marcaria, mentre si prosegue con la realizzazione delle solette degli impalcati sullo stesso cavalcavia oltre che su quello a cavallo della statale 10 Cremonese all’ingresso di Bozzolo.

Per quanto riguarda il futuro ponte sull’Oglio – l’opera più impegnativa dell’intero raddoppio ferroviario, commissionato da RFI Rete Ferroviaria Italiana, con la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza di FS Engineering (entrambe società del Gruppo Ferrovie dello Stato) al Rti formato da Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., Saipem, Gruppo ICM e Salcef Group – sono in corso le fondazioni speciali, il cosiddetto tappo di fondo, delle pile 1 e 3.

In territorio cremonese, infine, Snam rete gas sta finalizzando la risoluzione delle interferenze relative al futuro cavalcaferrovia di Piadena, cosa che a breve permetterà la realizzazione della spalla sud del manufatto stesso.