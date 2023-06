Auto tamponata si ribalta in A22: 5 feriti tra i quali un bambino di 10 anni e 6 Km di coda

MANTOVA Un’auto con a bordo tre persone tra le quali un bambino di 10 anni, si è ribaltata dopo essere stata tamponata. L’incidente, avvenuto verso le 8.30 di oggi, 11 giugno, è avvenuto in A22 al chilometro 245 della corsia Nord tra i caselli di Mantova nord e Nogarole Rocca, in territorio veronese per poche centinaia di metri. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 di Mantova e Verona, i vigili del fuoco di Mantova e la Polizia stradale di Verona sud. I feriti, che erano bordo un Nissan Qashqai, e che da quel che risulta provenivano da Reggio Emilia, sono stati trasportati negli ospedali di Mantova e Villafranca di Verona anche con l’intervento di un’eliambulanza di Verona Emergenza. Nessuno di loro risulta in gravi condizioni. Illese le altre due persone che erano sull’altro mezzo coinvolto. Durante le fasi dei soccorsi si è formata una coda di veicoli fino a sei chilometri di lunghezza in direzione del Brennero.