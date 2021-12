Calcio Terza Categoria – Monzambano, stagione di apprendistato

MONZAMBANO E’ una stagione di apprendistato questa per il Monzambano, tornato a disputare la Terza Categoria dopo alcuni anni di assenza dai campionati Figc. Sono sette i punti conquistati nel girone d’andata, che si è concluso con la netta sconfitta per 6-0 in casa della River. La prima gara di ritorno (terza da calendario), il 23 gennaio, prevede subito la sfida impossibile alla capolista Soave. «Nelle ultime stagioni abbiamo svolto solo attività giovanile – ricorda il dirigente Andrea Mason – abbiamo deciso di fare la Terza per non perdere i ragazzi della Juniores. E’ dunque una stagione di transizione: ci sono ragazzi che formeranno l’ossatura della squadra per la prossima, altri invece sono acerbi per questa categoria. Senza contare che al momento abbiamo sette positivi e tre infortunati, per cui cerchiamo giocatori per rinforzare l’organico. Finora abbiamo disputato le gare casalinghe a Salionze, nel ritorno dovremmo finalmente giocare a Monzambano».