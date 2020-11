Calcio Serie C: MANTOVA-AREZZO 0-0 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Martelli di Mantova. Prima di due gare casalinghe consecutive per il Mantova, che contro il fanalino di coda Arezzo cerca una vittoria che manca ormai da un mese. E’ il recupero del match rinviato lo scorso 8 novembre per l’ondata di Covid che ha travolto la squadra toscana. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-AREZZO 0-0

MANTOVA: Tozzo; Bianchi, Checchi, Zanandrea; Panizzi; Di Molfetta, Lucas, Militari, Guccione; Ganz, Cheddira. A disp.: R. Tosi, Silvestro, Zappa, Zibert, Rosso, F. Tosi, Gerbaudo, Saveljevs, Esposito, Vano, Moreo, Cortesi. All.: Troise.

AREZZO: Sala; Baldan, Cherubin, Kodr; Luciani, Arini, Di Paolantonio, Benucci; Cutolo, Belloni; Zuppel. A disp.: Loliva, Soumah, Sportelli, Di Nardo, Gilli, Sussi, Merola, Gagliardotto. All.: Camplone.

ARBITRO: Matteo Centi di Viterbo (assistenti: Valente di Roma 2 e Fine di Battipaglia)

RETI:

NOTE: Calci d’angolo: 1-0.

Primo tempo

9′ Mantova spento, è sempre l’Arezzo a fare la partita.

5′ Arezzo aggressivo in queste prime fasi. I toscani reclamano un rigore per uno strattonamento in area di Di Molfetta ai danni di Zuppel. L’arbitro fa proseguire.

Un minuto (in realtà pochi secondi) di raccoglimento per commemorare Pietro Fontana, ex calciatore e allenatore dell’Arezzo. Calcio d’inizio battuto dal Mantova. Si comincia.

Squadre in campo. Mantova in maglia rossa, Arezzo in completo azzurro. In tribuna fa la sua ricomparsa il patron dell’Acm Maurizio Setti.