Minacce, pedinamenti e video a luci rosse diffusi sui social per vendicarsi della ex che lo ha lasciato

PIUBEGA Lei lo aveva lasciato e lui non solo aveva cominciato a perseguitarla con telefonate, messaggi e pedinamenti, ma aveva anche messo in circolazione delle immagini di lei in pose e atteggiamenti intimi. E’ un caso di stalking con episodi anche di revenge porn quello per il quale i carabinieri di Piubega hanno appena concluso le indagini a carico di un uomo del posto. Stando a quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe perseguitato l’ex convivente con continui messaggi telefonici ingiuriosi e minacciosi, pedinamenti e appostamenti nei luoghi dalla stessa frequentati, con interferenze nei confronti di persone con cui la donna era in relazione per acquisire acquisire informazioni riservate riguardanti la vita personale di quest’ultima, nonché diffondendo su social network immagini a sfondo sessuale scattate durante la comune convivenza e destinate, proprio per la loro natura, a rimanere private. I reati che vengono contestati all’uomo sono “atti persecutori” e “diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite” in danno della ex compagna.