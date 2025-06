Minorenni rompono gli specchietti delle auto a Porto Mantovano. I carabinieri li scoprono, i genitori pagano i danni

PORTO MANTOVANO Pensavano di farla franca. Complice il buio. Ma qualcosa non è andato nel verso giusto, e la bravata è stata scoperta in tempo reale.

Mancano pochi minuti allo scoccare della mezzanotte di ieri, mercoledì. Un gruppetto di ragazzini, non avendo nulla di meglio da fare, percorrendo la strada Mantovanella e vie limitrofe nel comune di Porto Mantovano, decide di compiere dei danneggiamenti sulle autovetture in sosta. Con calci e pugni un gruppetto di 4 minori riesce a rompere gli specchietti di 6 autovetture in sosta.

Il rumore provocato dai danneggiamenti, mescolato dalle urla dei minori, attira l’attenzione di un residente della zona che, avendo notato la scena dalla finestra della sua abitazione, compone il 112 e segue a distanza il gruppetto. All’arrivo della pattuglia dei Carabinieri, il testimone oculare indica i 4 giovani quali responsabili dei danneggiamenti delle numerose auto in sosta: una Lancia Y, una Citroen Picasso, una Fiat Panda, una Renault Twingo, un’altra Fiat Panda ed una Toyota Yaris.

I Carabinieri intervenuti, dopo aver generalizzato il gruppetto dei 4 minori, tra cui una ragazza, hanno proceduto a riaffidare gli stessi ai rispettivi genitori, chiamati sul posto.

Proprio i genitori dei ragazzini si sono resi disponibili al pagamento dei danni effettuati dai loro figli, di età compresa tra i 14 ed i 15 anni. Si spera che il buon fine della vicenda serva di lezione ai ragazzi.