Calcio Promozione – Omoregie lancia la Gove: “A Pavone diremo la nostra”

GOVERNOLO E’ stato il match winner del combattutissimo derby di domenica scorsa: Ik Omoregie ha riportato al successo i Pirati in una fase molto complicata del campionato. I tre punti, infatti, mancavano dal 5 febbraio, quando i rossoblù avevano battuto per 2-1 il Lodrino. Perché, se la striscia positiva dura dalla fine dell’andata per la compagine di mister Mutti, è altrettanto vero che il pari è una mezza sconfitta, per una squadra che deve risalire la china per salvarsi. «Vero – dice il bomber – dopo un girone d’andata piuttosto travagliato, un paio di vittorie in più ce le saremmo anche meritate. Penso soprattutto all’altro derby con l’Asola, nel quale abbiamo fallito tante buone occasioni. La vittoria con la Castellana è veramente prestigiosa, perché ottenuta contro un team che non aveva mai perso nell’anno solare, peraltro una corazzata con tantissimi giocatori di spessore. Sono tuttora i primi in classifica, se guardiamo le partite giocate nel 2023. E’ vero che l’abbiamo giocata in superiorità numerica per gran parte, ma penso che il successo sia tutto sommato meritato».

Gli episodi hanno restituito quello che era stato tolto in precedenza: «Un po’ di fortuna non guasta mai, però adesso dobbiamo fare un’altra impresa con l’ennesima corazzata, la Pavonese, che anche domenica ha vinto ad Asola di misura. Quando arrivano i tre punti in partite del genere, vuol dire che è il tuo anno buono».

Facendo un passo indietro, il gol decisivo contro la Castellana, è nato da un duetto con Bertuol: «Davanti ci troviamo bene io e Natha – dice – perché anche se il ruolo di prima punta non è il mio naturale, ormai lo padroneggio sempre meglio». In rosa poi è stato reintegrato Salvini, altro grande giocatore di fantasia, che può dare una mano in questo rush finale: «Di atleti come lui c’è sempre bisogno – osserva Omoregie – adesso intravediamo anche la possibilità della salvezza diretta e dobbiamo provarci fino in fondo. Matteo può darci una buona mano». A maggior ragione domenica occorreranno alternative di spessore, visto che lo stesso Omoregie e il centrale difensivo Lonighi hanno raggiunto il bonus di ammonizioni e per loro, oggi, dovrebbe scattare una giornata di squalifica. «Mi spiace non esserci – conclude Ik – ma sono sicuro che i miei compagni sapranno interpretare al meglio anche una partita complicata e insidiosa come quella con la capolista».

Intanto non è rientrata la frattura, consumatasi un paio di settimane fa, con Giuseppe Bizzoccoli, membro dello staff tecnico rossoblù. Si arriverà dunque a fine stagione con l’attuale assetto.