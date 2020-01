Municipio di Porto a risparmio energetico, al via i lavori da 90mila euro

PORTO MANTOVANO – Partiranno la settimana entrante i lavori di efficientamento energetico della palazzina principale del Comune. In particolare si tratta della sostituzione di quasi tutti gli infissi dell’edificio, che ormai sono piuttosto datati e di certo non adatti ad evitare eventuali spifferi durante l’inverno e l’ingresso del calore durante la stagione estiva.

I lavori dovrebbero durare diverse settimane, anche perché verranno realizzati durante il normale orario di funzionamento degli uffici municipali e, quindi, sarà necessario di volta in volta valutare in quali uffici intervenire e se eventualmente spostare temporaneamente gli impiegati.

Come spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pier Claudio Ghizzi, «verranno sostituiti tutti i serramenti della sede municipale ad eccezione di quelli che si trovano in alcuni locali di servizio. I vecchi serramenti in alluminio saranno sostituiti da serramenti in ferro con profilo Foster, conformi alle normative in materia di risparmio energetico e requisiti acustici. Il lavoro è finanziato con contributo ministeriale destinato proprio all’efficientamento energetico. La spesa complessiva che il nostro Comune sosterrà ammonta a 90mila euro circa, iva compresa».

L’intervento verrà eseguito solamente sulla palazzina principale, dove si trovano alcuni settori e l’ufficio del sindaco e della giunta. «Lo stesso intervento – spiega sempre Ghizzi – prossimamente verrà eseguito anche sull’altra palazzina. Per il momento avevamo tale somma a disposizione e abbiamo deciso di procedere con tale intervento».

Ma non si tratta degli unici lavori sulla sede municipale. Prima di Natale infatti sono stati completati i lavori di ristrutturazione dei servizi igienici al piano terra, con il rifacimento di tutti gli impianti, dei rivestimenti e via dicendo e la realizzazione di servizi igienici ad uso delle persone disabili e di un secondo bagno più piccolo. In questo caso la spesa complessiva sostenuta si attesa a quota 12mila e 600 circa, comprensivi di iva».

«In questi anni – aggiunge Ghizzi abbiamo lavorato molto sugli edifici pubblici, con particolare attenzione alle scuole che sono in cima alle nostre priorità, investendo notevoli risorse nel rifacimento delle coperture dei tetti e per il loro efficientamento sismico ed energetico. I due interventi che interessano la sede municipale, così come altri che seguiranno in futuro, sono quindi in continuità con la linea seguita fino ad ora e tesa a fare manutenzione al meglio sugli edifici pubblici del paese, frequentati quotidianamente da moltissimi cittadini».